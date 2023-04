Ex integrante de Menudo, Roy Rosselló denuncia violación contra José Menéndez

El cantante Roy Rosselló, ex integrante de la agrupación Menudo, compartió que el ejecutivo José Menéndez lo drogó y abusó sexualmente cuando sólo tenía 14 años.

De acuerdo con el programa Entertainment Tonight, el intérprete de "Claridad" contará su historia en el documental Menéndez + Menudo: Boys Betrayed, donde también hablará de los hermanos Lyle y Erik, que supuestamente también fueron abusados por su padre, Menéndez, desde los cinco años.

Los hermanos Menéndez, Lyle y Erik fueron condenados en 1996 por asesinar a su madre, Mary Louise, una exreina de belleza conocida como Kitty y a su padre, José Menéndez, un reconocido productor musical.

A pesar de los argumentos de la defensa de que durante años los hermanos habían sido agredidos sexualmente por su padre, y habían cometido los asesinatos por miedo. Hasta el momento se espera que con esta confesión cesen los cargos en su contra.

Tras darse a conocer este abuso los abogados de Lyle y Erik consideran que su libertad está en juego, pues esto cambiaría las cosas a favor de los hermanos, ya que nunca tuvieron las suficientes pruebas de que su padre José abusó sexualmente de ellos durante años.

Roy Rosselló comentó que en su docuserie hablará muchas cosas que siempre guardó por miedo y ansiedad.

“Yo sé lo que me hizo en su casa”, afirmó el cantante en un adelanto emitido por Today.

