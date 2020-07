Ex manager de Jenni Rivera afirma que los nuevos temas no son cantados por la diva

Ciudad de México.- "Quisieran tener mi lugar", es el nombre de la canción que Jenni Rivera ha lanzado al mercado a casi ocho años después de su muerte.

Sin embargo, a menos de 24 horas de la aparición en las plataformas musicales del tema compuesto por la fallecida intérprete en coautoría con "El Mimoso", el material nuevo de Jenni ya se encuentra en medio de la polémica.

El programa "Suelta la sopa" presentó una charla con Laura Lucio, quien fuera amiga íntima de la fallecida cantante, e hizo ciertas declaraciones que levantaron suspicacias al poner en entredicho la autenticidad de la voz que se escucha en las nuevas canciones que, de acuerdo a Pedro Rivera, la intérprete dejó antes de fallecer.