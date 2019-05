Frida Sofía estuvo embarazada pero no sé qué hizo con el bebé: ex novio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, declaró ante las cámaras del programa “Un nuevo día”, que iba a tener un bebé con la hija de Alejandra Guamán.

Todo empezó cuando Christian declaró que le sorprendió ver que su ex había compartido en redes una foto de una prueba de embarazo positiva, imagen cuya existencia sólo conocían él y Frida.

“Ella estuvo embarazada. Me llamó y me lo dijo. Yo estaba de vacaciones. En ese entonces Frida y yo ya no seguíamos juntos. Es una foto que yo y Frida solamente la teníamos. Fue algo muy fuerte para mí. Claro, la busqué. Error no fue. ¿Yo lo quería (al bebé)? Claro que sí lo quería yo. Enamorado estaba, me enamoré de Frida, no de la hija de Alejandra Guzmán. Si yo quise tenerlo fue porque me veía con ella, una vida con ella”.

Cuando la conductora del segmento, Rashel Diaz, le cuestionó qué había pasado con ese bebé, Christian prefirió no ahondar en el tema.

“No sé. Yo creo que eso es algo que Frida se los tiene que decir. Es un tema que yo no quiero ni tocar”.

Por otra parte, Christian negó los dichos de su ex novia en el sentido de que es un "trepador" que sólo busca la fama.

“Frida puede seguir hablando de mí. Puede decir que soy un trepador, que busco la fama. ¿Cómo puedo ser trepador de alguien no sea tan grande? Si yo fuera trepador estaría con Alejandra, no con Frida”.