Ex vocalista de Calibre 50 le escribe emotiva canción a Debanhi

Edén Muñoz, ex vocalista del grupo Calibre 50, compuso una canción en memoria de Debanhi Escobar y de todos quienes estén en busca de alguien desaparecido.

El cantante de 31 años, nacido en Los Mochis, ciudad del estado de Sinaloa, dedicó la canción especialmente a Debanhi, quien desapareció el pasado 9 de abril en el estado de Nuevo León.

"Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo", describió el autor a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Distintas artistas compartieron su sentir después de la publicación de la canción.

"Qué hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos a diario en nuestro país!, Te quiero compa", escribió Sherlyn en su comentario, al tiempo que Sandra Echeverría comentó: "Tristísimo".

El tema fue publicado de manera simultánea en las cuentas de Instagram y Youtube del cantante y está acompañado de una ilustración de la última foto que circuló de Debahni.

"Cuanto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás.

"No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar", dice la letra de la canción.