Exciclista Tara Gins pierde su trabajo tras posar para 'Playboy'

ESTADOS UNIDOS.- El sueño de muchas mujeres es modelar para las páginas de "Playboy"; sin embargo, para la exciclista Tara Gins eso le costó el trabajo.

Y es que la deportista iba a dirigir un equipo ciclista masculino, pero cuando vieron que posó para la revista del "conejito", ya no quisieron sus servicios.

"Son fotos que no dañan a nadie, pero para algunos 'borregos' son demasiado inapropiadas para trabajar con ciclistas y consideran que son más importantes que las capacidades o la experiencia", señaló la bella joven en sus redes sociales, en las que, además, aprovechó para revelar el acoso que sufrió cuando fue ciclista.

"Me asaltaron, literalmente. Una vez, un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. En otra ocasión, otra persona del equipo me besó sin venir a cuento y tuve que empujarle. He tenido que soportar comentarios inapropiados sobre mi peso, sobre mi imagen. Un directivo se coló en la sala de masajes para decirme lo sexy que estaba", reveló la excorredora belga.

"Ahora, después de retirarme, quiero hacer mis propias cosas, tener oportunidades. Y si son tomadas en broma, siento decirlo así, es que tienen una doble moral. Si eres hombre, puedes hacer un poco más en el mundo".