Tras el anuncio que el mexicano Gael García Bernal protagonizará la serie limitada "Werewolf by night" para Marvel Studios, la expectativa es qué tipo de estilo visual tendría esta producción.

La respuesta de lo anterior comenzó a contestarse este sábado en los confines de la D23 Expo, presentando la primera probada tipo "teaser".

A continuación te dejamos el metraje.

En los avances presentados de "Werewolf by night" cuyo director es Michael Giacchino, se proyectaron escenas de blanco y negro con personajes encerrados en una mansión en medio de espectros, sombras y aullidos, simulando al cine de media noche de los años 50.

Marvel Studios’ Special Presentation: Werewolf by Night is streaming October 7 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/dSDy3T7nf5