Extorsionan a Galilea Montijo con publicar fotos donde aparece desnuda

Ciudad de México.- Galilea Montijo dice que nunca aceptará un chantaje de nadie y menos que traten de estafarla, por ello ante la amenaza de alguien que dice tener fotos de ella desnuda de alguna sesión que pudo hacer cuando era adolescente, la conductora niega que sea ella la de las fotos y afirmó que emprenderá acciones legales contra el chantajista.

Galilea utilizó su espacio en el matutino "Hoy" para hablar del chantaje que le quieren hacer e incluso mostró algunas de las imágenes con las que la amenazan.

La conductora explicó que quien la chantajea le pide dinero a cambio de no revelar las fotos, pues de los contrario las venderá a revistas con quienes ya está teniendo pláticas.

Detalló que ya inició acciones legales contra quien resulte responsable de esta extorsión, además explicó que es imposible que la de las fotos sean de ella ya que a la edad que dicen que se tomó esas fotos ella ya se encontraba trabajando en la Ciudad de México y no en Guadalajara como dice el personaje que la amenaza.

Además, recordó que esta no es la primera vez que han querido extorsionarla y que ni antes ni ahora se prestara al chantaje.