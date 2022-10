Extraña forma de enseñar a los niños no aceptar cosas de extraños

Técnicas de enseñanza hay muchas, algunas más efectivas que otras, pero ninguna como la de un video que circula en redes sociales donde a través de un escenario falso, un raptor intenta enseñar a los niños que no deben aceptar dulces ni juguetes de un desconocido, pues se lo podía llevar. La reacción de los infantes sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

En la grabación, publicada en TikTok por el usuario @overtime, se observa a un hombre que oculta su identidad bajo una gorra, unos lentes oscuros y un cubrebocas, para ofrecer regalos a un grupo de infantes en un salón de clases de un país asiático no determinado. Cada vez que uno de ellos acepta, el falso secuestrador lo carga y huye con él hacia afuera del salón.

Luego de que el hombre se lleva a su primera víctima y regresa al salón con su bolsa negra repleta de obsequios. Casi todos los niños lo rechazan, e incluso algunos rompen en llanto y gritan llenos de miedo. Sin embargo, uno de ellos acepta un regalo, sólo para ser repentinamente cubierto por una enorme capa azul y llevado a un sitio desconocido.

Ante el material, algunos cibernautas han considerado que se trata de un acto cruel y abusivo. En la publicación se puede encontrar comentarios como "esta es la forma más extraña e improductiva de educar a los niños sobre el secuestro", y "asustar a los niños con una escena de secuestro para 'darles una lección' es lo peor que he visto en mucho tiempo en esta red".

Además, un usuario escribió: "¿Te imaginas que alguien ofreciera dulces a uno de estos niños, con intenciones inocentes, y el niño piensa que van a secuestrarlo y empieza a llorar? No estoy segura de que este tipo de educación sea la forma correcta de hacerlo" .

A lo que otro le contestó: "¿Por qué ofrecerías dulces a los niños sin que estén ahí sus padres o un tutor, o sin preguntarles a ellos? ¿Qué tal que el niño tiene alguna alergia? ¿Qué tal que sus padres no quieren que reciban dulces?" .