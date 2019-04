¿Este es el fin de 'Flash'? Ezra Miller abandona el proyecto

Agencia

MÉXICO.- El futuro del DC Extended Universe (DCEU) está en la incertidumbre. Mujer Maravilla y Aquaman fueron taquillazos fulminantes, pero en razón del pobre desempeño con crítica y taquilla de Batman vs Superman, Escuadrón suicida y Liga de la justicia, todos los planes que se tenían para esta saga fílmica se vinieron abajo.

Es así que la cinta en solitario de Cyborg fue cancelada, Ben Affleck oficialmente se salió del papel de Batman, la permanencia de Henry Cavill como Superman sigue siendo un misterio, y ahora podría no haber buenas noticias para los fans del Flash de Ezra Miller, indica el portal de noticias Unocero.

De acuerdo con un reporte de We Got This Covered, el actor podría haber quedado fuera del DCEU y, por ende, de Flash.

También te puede interesar: Así luce Joaquín Phoenix como 'The Joker'; este miércoles el trailer

El informante dice que Miller estuvo en desacuerdo con el tono ligero por el que estaban apostando los directores Jonathan Goldstein y John Francis Daley para la película en solitario de Flash, y por ello escribió junto con el escritor de cómics Grant Morrison un guion, cuya falta de autorización por parte de Warner haría que el actor abandonara el papel.

Al parecer, a Warner le gustó el guion de Miller, pero decidió no apostar por él simplemente porque no era la vía que quería tomar con el personaje (el reporte indica que el libreto era épico y serio, en la vena de Flashpoint y muy distante del tono de Aquaman).

Otro punto abordado por el reporte es que el contrato que Miller firmó con Warner en 2014 para interpretar a Flash era por cinco años, tiempo en el que el personaje solo alcanzó a salir en cameos en Batman vs Superman y Escuadrón suicida, y en participación completa en Liga de la justicia.

Con todos los desajustes e inestabilidad al interior del DCEU, ya no hubo tiempo de hacerle película en solitario a Flash y, dada la expiración del contrato, Warner no tendrá de otra más que buscar otro actor para el papel (¿Habrá sido esa la verdadera razón de la salida de Ben Affleck de Batman?).

Cabe recordar que no hay pronunciamiento oficial de Warner ni de Miller, pero visto todo lo que ha ocurrido con Batman, Superman y Cyborg, es un escenario factible.