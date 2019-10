Fabiola Campomanes asegura que su ex la agredió y por eso lo golpeó

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer se dio a conocer que el actor Jonathan Islas fue golpeado por su expareja Fabiola Campomanes, no obstante, la propia actriz lo desmintió y contó la versión verdadera.

De acuerdo a Radio Fórmula, a través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz narró el momento en que Jonathan la agredió verbal y físicamente, pues “el tipo estaba fuera de sí”, estaba borracho.

También te puede interesar: Fernando Del Solar deja Venga la Alegría por problemas de salud

“Esta es la verdad, yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas y el día de ayer decidí terminarla… después voy a un cumpleaños donde él no fue invitado, llegó en estado de ebriedad y lo primero que hizo fue agredirme”, narró Campomanes.

Además, detalló que decidió salir de la fiesta y tomó un taxi, en el cual se subió, cambió de taxi, pero se volvió a subirse…posteriormente, entró a su casa y “él entró segundos después, me agredió verbal y físicamente, me empujó”.

“Mi niña estaba durmiendo en su cuarto, me dio vergüenza todo lo que vivía, mantener una relación sentimental con alguien que me habían dicho tenía esas actitudes”, destacó la actriz.

Por ello, se fue a dormir y Jonathan se quedó en la parte de abajo, no obstante, a las 8 de la mañana, cuando ella despertó, él se encontraba a un lado de ella. Fabiola tenía una cita a las 10:30 de la mañana y a las 10:15 lo despertó para decirle que se fuera… “pero se puso muy violento y me agredió violentamente y salí corriendo de mi casa”.

“Esto que él hizo… yo no sé qué está buscando, él me volvió a amenazar, yo ya interpuse una demanda y solo quiero decir que si algo me pasa, el responsables es Jonathan Islas”, afirmó Fabiola Campomanes al final del video.