Facundo confiesa cuánto le ofrecieron por publicidad política

CIUDAD DE MÉXICO.- El polémico Facundo señaló durante una conferencia en una reconocida universidad de la Ciudad de México, que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le ofreció una gran cantidad de dinero por promocionar publicidad al partido.

Un vídeo de redes sociales retomado por el portal de noticias El Debate, expone las palabras del conductor durante la plática en la Universidad Iberoamericana, confirmando las acciones del PVEM durante las elecciones pasadas, recordemos que en este caso han sido involucrados varios personajes del medio como: Andrea Legarreta, Gloria Trevi, Inés Sainz, Jorge "El Burro" Van Rankin, Julio César Chávez, Aleks Syntek, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Danna Vázquez y el técnico Piojo Herrera.

A mí, no es mam… me ofrecieron dos millones de pesos, por tuitear dos cosas del Partido Verde, esa vez que salió Miguel Herrera manchado, a mí me hablaban y me decían, ¿Cuánto quieres por dos tuits? (…) yo valgo más de lo que me vas a poder pagar, por qué la gente me va odiar si twitteo del Verde, mejor lo gano inventado mis mama…".

Durante la conferencia, Facundo se dijo "sacado de onda" por la gran entrega de dinero por parte del partido, por qué seguramente se dio mucho más dinero de lo que se había otorgado para este fin.

En la misma charla hubo una mención que hizo publica respecto a un pago que se le ofreció por una propuesta en apoyo a un partido verde.

"Ese día que a mí me ofrecieron dos millones de pesos, seguro se movieron 300 millones de pesos en efectivo, (…) de ¿dónde chin…salió esa lana?, No sé si de Duarte o del narco o de donde, pero el Partido Verde, estaba repartiendo millones de pesos para que yo dijera algo que no quiero decir", confesó el conductor ante los estudiantes de la Universidad.