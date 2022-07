Fallece a los 83 años Paul Sorvino, actor de “Law & Order”

Paul Sorvino, un actor imponente que se especializaba en interpretar a ladrones y policías como Paulie Cicero en “Goodfellas” (“Buenos muchachos”) y el sargento de la policía de Nueva York Phil Cerretta en “Law & Order” (“La ley y el orden”), falleció a los 83 años.

Sorvino murió el lunes por la mañana de causas naturales en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, dijo su publicista, Roger Neal que había lidiado con problemas de salud en los últimos años.

La actriz Mira Sorvino, una de sus hijas, escribió un homenaje en Twitter.

“Mi padre, el gran Paul Sorvino, ha fallecido. Mi corazón está desgarrado - una vida de amor, alegría y sabiduría con él ha terminado. Era el padre más maravilloso. Lo amo tanto. Te envío amor en las estrellas, papá, mientras asciendes”.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.