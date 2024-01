Fallece Adam Harrison, hijo de Rick de ‘El Precio de la Historia’

Rick Harrison, conocido por su participación en el programa televisivo ‘El Precio de la Historia’, dio a conocer el lamentable fallecimiento de su hijo Adam a la edad de 39 años debido a una sobredosis, según informó TMZ.

A través de su cuenta de Instagram, Rick Harrison compartió una foto donde aparece junto a su hijo, acompañado de un conmovedor mensaje:

Familiares, amigos y fanáticos del programa de televisión de la familia Harrison, pasaron por la publicación de Rick para dejarle mensajes de apoyo en un momento tan difícil para ellos.

Un representante del empresario comentó que el deceso fue reciente, pero su familia apenas se enteró el viernes 19 de enero.

