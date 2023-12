Fallece Andre Braugher, actor de ‘Brooklyn Nine-Nine’, a los 61 años

Andre Braugher, quien interpretó a Frank Pembleton en la serie Homicidio, la Vida en la Calle, murió a los 61 a causa de una breve enfermedad.

De acuerdo con Deadline, el actor participaría el próximo año en una película de Netflix llamada Residence y se encontraba en conversaciones para seguir participando en la serie The Good Fight, producida por Paramount.

El ganador de un Emmy también participó en Brooklyn Nine-Nine, Tiempos de Gloria, Un Ángel Enamorado, La Verdad Desnuda, Last Resort, La Corte Marcial de Jackie Robinson y Sobre-Natural.

Braugher saltó a la fama al compartir créditos en la pantalla con Matthew Broderick y Denzel Washington en el filme Gloria, dirigido por Ed Zwick.

El actor también fue galardonado con dos premios de la Asociación de Críticos de Televisión a finales de los 90 y fue nominado dos veces en los Globos de Oro a Mejor Actor.

La familia de Braugher pidió que en lugar de que manden flores, donen el dinero al Teatro Clásico de Harlem, pues el actor formó parte de los directores en los últimos años.

Some of Andre Braugher’s best moments on ‘Brooklyn Nine-Nine’ have been put together to honor him after his tragic passing. pic.twitter.com/xzbmTs0zAr