Fallece Bill Bean, exjugador de la MLB y pionero en diversidad

Bill Bean, el segundo pelotero de Grandes Ligas en anunciar abiertamente que era gay en 1999, falleció a los 60 años tras luchar contra la leucemia. Bean, vicepresidente senior de diversidad, equidad e inclusión de la MLB, dejó una huella significativa en el deporte y en la comunidad LGBTQ+.

La MLB confirmó su muerte el martes a través de un comunicado, destacando su legado tanto dentro como fuera del campo de juego. Nativo de California, Bean tuvo una carrera de seis temporadas en las Grandes Ligas entre 1987 y 1995, debutando con los Tigres de Detroit y posteriormente jugando para los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.

We are deeply saddened by the passing of our friend and colleague Billy Bean, MLB’s Senior VP for Diversity, Equity, & Inclusion and Special Assistant to the Commissioner. Billy, who fought a heroic year-long battle with Acute Myeloid Leukemia, was 60.



Over the last 10 years,… pic.twitter.com/dCfFM6hQlE