Fallece Brice Armstrong, narrador de 'Dragon Ball Z' en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Una triste noticia se ha dado a conocer en estos días, y es que, Brice Armstrong, narrador oficial de Dragon Ball Z en Estados Unidos, falleció a los 84 años de edad.

Voice actor Brice Armstrong, narrator of the English dub of DragonBall and the voice of Captain Ginyu in Dragon Ball Z, has passed away at the age of 84.



Source: @AnimeNewsNet pic.twitter.com/n5YBVjx3UB