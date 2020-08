Fallece Cecilia Romo por secuelas de Covid-19

Ciudad de México .-Luego de cuatro meses de lucha, Cecilia Romo perdió el domingo la batalla a los 74 años de edad.

La actriz contrajo Covid-19, enfermedad que superó semanas después de su ingreso al hospital, sin embargo, los estragos de esta fueron mayores.

"No estaba muy bien. Desde que la fui a ver el fin de semana pasado, ya no estaba bien. Le retiraron el bazo, estaba estable, le estaban haciendo hemodiálisis, las toleraba, pero pues ahorita me dieron la noticia.