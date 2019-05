Muere "Chewbacca" a los 74 años

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- A los 74 años de edad, falleció Peter Mayhew, actor quien dio vida a Chewbacca, en las películas del universo Star Wars.

La familia detalló que Peter Mayhew, el hombre detrás de Chewbacca en la trilogía original de Star Wars, en Episodio III e incluso en The Force Awakens; falleció el pasado 30 de abril rodeado de su familia.

Le sobreviven su esposa Angie y sus tres hijos.

La familia anunció además que el próximo 29 de junio se llevará a cabo un servicio privado, y será hasta diciembre de este año, cuando se organizará un memorial para los fans.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u