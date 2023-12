La banda de hard rock británica-australiana AC/DC, comunicó este sábado en redes sociales, el lamentable fallecimiento de su primer baterista Colin Burgess a los 77 años.

“Es muy triste saber del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin” , manifestó la agrupación en la red social X (antes Twitter).

Según menciona el medio de entretenimiento TMZ, aún se desconoce la causa de muerte del músico originario de Sídney, Australia.

La trayectoria musical de Colin Burgess despegó en 1973, cuando decidió ser el baterista de AC/DC, junto a Dave Evans, el bajista Larry Van Kriedt y los hermanos Angus y Malcolm Young.

La banda de hard rock británica-australiana anunció el fallecimiento de su primer baterista, Colin Burgess. (Foto: X-AC/DC)

A pesar de haber sido un buen complemento para la banda, la permanencia de Burgess fue corta, luego de que AC/DC lanzara su primer éxito, ‘Can I Sit Next to You Girl’, y ofreciera su primer concierto en el club nocturno Chequers en Sídney, Australia.

En menos de un año, Burgess fue despedido luego de que los integrantes de la banda lo acusaran de embriagarse en el escenario durante una actuación en 1974.

Aunque el baterista intentó salvar su puesto argumentando que alguien había adulterado su bebida, su salida terminó siendo inevitable.

Por varios años, AC/DC consiguió varios reemplazos para el puesto de baterista, entre ellos Phil Rudd, quien grabó con la banda su éxito mundial ‘Can I Sit Next to You Girl’.

AC/DC no fue la única agrupación musical por la que pasó Colin Burgess.

De 1968 a 1972, tocó la batería con la popular banda de rock australiana The Masters Apprentices.

En 1988, él y los demás miembros del grupo fueron incluidos en el Salón de la Fama de ARIA en Australia.

Con información de TMZ