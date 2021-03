Fallece el astro de reggae Bunny Wailer, el último integrante de los Wailers

Kingston, Jamaica. — Bunny Wailer, un astro del reggae y el último miembro sobreviviente del emblemático grupo The Wailers, falleció el martes en Jamaica. Tenía 73 años.

Wailer murió en el Andrews Memorial Hospital en la parroquia jamaiquina de St Andrew, dijo su mánager, Maxine Stowe, a periodistas. La causa del deceso no estuvo clara de inmediato. Periódicos locales habían reportado que entraba y salía del hospital tras sufrir un derrame cerebral hace casi un año.

El artista, un cantante barítono cuyo verdadero nombre era Neville Livingston, formó The Wailers en 1963 con los superastros Bob Marley y Peter Tosh cuando vivían en un barrio pobre de la capital de Kingston.

Juntos alcanzaron la fama internacional con el álbum "Catch a Fire". Además de música, los Wailers y otros artistas rasta popularizaron la cultura rastafari entre los jamaiquinos acomodados en la década de 1970.

Aunque recorrió el mundo con su música, Wailer se sentía más a gusto en las montañas de Jamaica y disfrutaba cultivar la tierra mientras escribía y grababa canciones bajo su sello, Solomonic.