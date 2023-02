Fallece el diseñador de moda, Paco Rabanne

En la mañana de este viernes, se reportó el fallecimiento del diseñador franco-español Paco Rabanne, a la edad de 88 años en su domicilio de Portstall, en el noroeste de Francia, así lo reveló la famosa firma de moda con su mismo nombre.

Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera de modista y creador de perfumes sobre todo en Francia.

A través de sus cuentas oficiales, la famosa línea de moda confirmó el fallecimiento de Paco Rabanne.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration.



Paco Rabanne by Michel Goldberg (1999) pic.twitter.com/QEnbGUuuGO