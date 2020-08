Fallece Jack Sherman, ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers

Ciudad de México.- Jack Sherman, guitarrista que formó parte de Red Hot Chili Peppers en sus inicios, ha fallecido a la edad de 64 años.

La banda fue quien se encargó de dar la noticia mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que se compartió una instantánea de él junto a un comunicado.

“Nosotros, los de la familia RHCP, quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas por los mundos del más allá, porque ya falleció”, expresó el grupo en su página de Instagram. “Jack tocó en nuestro álbum debut, así como en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos e intermedios. Paz en la plataforma del boogie".

La temporada de Sherman en la banda no fue duradera: reemplazó al guitarrista Hillel Slovak a tiempo para tocar en su debut en 1983 y coescribió gran parte del seguimiento, "Freaky Styley", lanzado en 1985.

Sin embargo, cuando salió ese álbum, Sherman ya no estaba en el grupo y Slovak había vuelto, para una de las muchas temporadas por venir. No obstante, Sherman fue escuchado en papeles menores en dos álbumes más de Chili Peppers, "Mother’s Milk" y "The Abbey Road EP".

Aunque muchos fanáticos y asociados consideraron que las contribuciones de Sherman fueron fundamentales y esenciales, Sherman no estaba entre los nombrados para los honores del Salón de la Fama del Rock & Roll cuando el grupo fue incluido hace ocho años.

No estaba contento por haber sido dejado fuera del salón y culpó a la banda por influir en la decisión de dejarlo a él y a Dave Navarro fuera. "Estoy siendo deshonrado y apesta", le dijo a Billboard en 2012.