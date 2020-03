Luto en la música; muere el compositor Krzysztof Penderecki

México.- El compositor polaco Krzysztof Penderecki, reconocido por participar en el soundtrack de películas como “The Shining”, “The Exorcist” y “Wild at Heart”, falleció a los 86 años en su casa en Cracovia.

El director de la Asociación Ludwig van Beethoven, Andrzej Giza, confirmó a diversos medios internacionales. Tanto para música orquestal como para musicalizar filmes, Penderecki fue considerado uno de los compositores más prolíficos.

El primer trabajo del nacido en Dębica -en 1933- fue Threnody for the Victims of Hiroshima, en 1960, para después aparecer en proyectos como Twin Peaks: The Return, de David Lynch. Penderecki estudió en la Academia de Música de Cracovia, formó parte importante del resultado final de los filmes “The Exorcist”, de William Friedkin, y “The Shining”, de Stanley Kubrick.

En 2001 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, sumado a sus cinco premios Grammy. Jonny Greenwood, integrante de Radiohead, declaro que Krzysztof Penderecki es una influencia tanto en el trabajo de la agrupación como de él en solitario, por lo que incluso hicieron algunos conciertos juntos.

What sad news to wake to. Penderecki was the greatest - a fiercely creative composer, and a gentle, warm-hearted man. My condolences to his family, and to Poland on this huge loss to the musical world. https://t.co/fRyy53aaEJ