La actriz Lisa Loring, conocida por sus papeles en La Familia Addams, Bajo Cero y Sin Retorno, murió a los 64 años, informó su hija Vanessa Foumberg al medio Variety.

De inmediato amigos y allegados de la actriz compartieron sus condolencias a través de redes sociales.

Lisa Loring, best known as the first to play Wednesday Addams in the original "The Addams Family" sitcom has died at the age of 64 https://t.co/gjDuY8WhO4 pic.twitter.com/QysUO0mCQa