Shonka Dukureh, quien interpretó a Big Mama Thornton en la película recientemente estrenada sobre Elvis Presley, falleció el jueves en su residencia en Nashville, dijo la policía. La actriz y cantante perdió la vida a la edad de 44 años.

La policía de Nashville dijo que no había señales de alguna acción criminal. La oficina del médico forense todavía no publica los resultados de la autopsia.

BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.