Fallece Tom Wilkinson, actor británico de la serie ‘The Full Monty’

El destacado y respetado actor británico Tom Wilkinson del filme ‘El exótico Hotel Marigold’ y la serie ‘The Full Monty’, falleció este sábado 30 de diciembre a los 75 años, así lo dio a conocer su familia.

Un comunicado del agente del difunto histrión difundido por medios británicos, señala que Wilkinson, murió en compañía de su esposa, Diana Hardcastle y el resto de su familia, mientras se encontraba en su casa.

Al igual que ha sucedido con el fallecimiento de otras reconocidas estrellas de Hollywood, la familia de Tom Wilkinson pide tanto a los medios de comunicación como fanáticos del actor, respetar su privacidad mientras están de luto por la pérdida de su ser querido.

Thomas Geoffrey Wilkinson Jr., comúnmente conocido como Tom Wilkinson, nació el 5 de febrero de 1948 en Wharfedale, Reino Unido.

Por más de cuatro décadas, fue un referente del talento británico en la pantalla grande, gracias a sus majestuosas interpretaciones, como fue el caso de la película ‘Michael Clayton’ de 2007, que le otorgó la nominación de mejor actor secundario.

Su mejor trabajo como actor fue en la serie de comedia británica ‘The Full Monty’ de 1997, con la cual consiguió el premio BAFTA a mejor actor secundario.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran las películas ‘Una pareja explosiva’ de 1998 y ‘El Patriota’ del año 2000 junto a Mel Gibson.

Además participó en el filme de terror de 2005 ‘El exorcismo de Emily Rose’, donde interpretó al sacerdote Richard Moore.

También formó parte de ‘Batman Inicia’ de Christopher Nolan, ‘Michael Clayton’ de 2007 y ‘El exótico Hotel Marigold’ de 2011.

Falleció Tom Wilkinson, extraordinario actor de películas como Michael Clayton, The Grand Budapest Hotel, Batman Begins, In The Bedroom, Shakespeare In Love, The Full Monty y Eternal Sunshine Of The Spotless Mind. Un actor con muchísimo talento. pic.twitter.com/TSTUNvEokM