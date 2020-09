Fallece Winston Groom, autor de “Forrest Gump”

Fidel Orantes

CIUDAD DE MÉXICO.- El autor Winston Groom, cuya novela "Forrest Gump" inspiró la cinta homónima ganadora del Óscar, falleció a los 77 años.

Su muerte fue confirmada por Karin Wilson, alcaldesa de Fairhope, Alabama, donde ocurrió el deceso y donde serían velados los restos.

"Forrest Gump" fue publicada en 1986 y llevada a la pantalla grande en 1994, bajo la dirección de Robert Zemeckis y la actuación de Tom Hanks.

La cinta ganó seis premios Óscar, incluidos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, y a la fecha se ha convertido en una referencia de la cultura popular.

Aunque el largometraje es considerablemente distinto al libro, ambos cuentan la vida de Forrest, un torpe, pero noble hombre originario de Alabama que atestigua varios momentos importantes del siglo 20.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey envió un comunicado en el que lamentó la pérdida del escritor.

Saddened to learn that Alabama has lost one of our most gifted writers. While he will be remembered for creating Forrest Gump, Winston Groom was a talented journalist & noted author of American history. Our hearts & prayers are extended to his family. https://t.co/ywkZfZU5mU