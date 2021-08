Familia Fernández pide segunda opinión médica para Don Vicente

Después de 18 días, la familia de Vicente Fernández decidió pedir una segunda opinión sobre la salud y atención que el cantante ha estado recibiendo en un hospital de Jalisco, teniendo como resultado que se está haciendo lo correcto.

"El día de ayer (domingo) la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico, de una segunda opinión, que fue dada por un médico de Estados Unidos, un médico internista del Hospital Metodista de San Antonio, Texas, el doctor Timothy Hernandez. Estuvo ayer en el hospital, exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y diálogo con los médicos tratantes; con esto el doctor da una opinión, el señor Vicente Fernández está muy bien tratado, no agrega ningún aspecto diferente al que se está dando en el hospital", según informó el doctor Ever Rodríguez Arias, director del Hospital Country 2000, donde se atiende al cantante.

El director comentó que lo dicho por el internista Timothy Hernandez, dio mayor seguridad y tranquilidad tanto a la familia Fernández como a los médicos que lo atienden, además de que las conferencias para dar informes sobre la evolución del intérprete serán sólo los lunes a las 15:00 horas y que la torre donde se encuentra la estrella, no presta atención a pacientes Covid.

El neurocirujano Francisco López González explicó que a menos de que suceda algún atraso o complicación asociada, será agregada al reporte, debido a que la recuperación del cantante será lenta y con pequeños avances.

"El estado actual del señor Vicente Fernández Gómez es estable, su condición sigue siendo crítica, pero se mantiene estable. En relación a la información vertida en los informes previos, prácticamente se mantiene sin cambios. En lo neurológico continúa despierto, con estados de fluctuación, de dormido a despierto, entiende. En la condición ventilatoria, sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte por medio del ventilador, siendo de forma alternada las respiraciones espontáneas, hasta el momento no ha presentado ninguna complicación respiratoria, misma que pueden presentar los pacientes en estado ventilatorio en forma frecuente.

"Hasta el momento no hay datos de infección, su condición cardiovascular sigue siendo estable, no requiere medicamentos para que su corazón funcione de forma adecuada, continúa con un estado nutricional adecuado, sin ninguna complicación gastrointestinal, su condición renal se mantiene estable y hasta el momento no hay datos de infección en ningún nivel o sistema", reportó el médico internista intensivista Luis Arturo Gómez Hernández, sobre la evolución del Charro de Huentitán.

También te puede interesar:

A pesar de su estado de salud, Vicente Fernández se comunica con su familia

Vicente Fernández está despierto y consciente

Vicente Fernández ya tiene “muy ligera movilización”