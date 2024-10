Familia de Matthew Perry lo recuerda a un año de su fallecimiento

A un año de la muerte de Matthew Perry, su familia ofreció una conmovedora entrevista para el programa Today.

Durante la conversación, su madre, Suzanne Perry, compartió que el actor atravesó momentos muy difíciles en su vida, describiéndolo como alguien profundamente atormentado.

En la emotiva reunión participaron también su padrastro, el conductor Keith Morrison, y sus hermanas, Emily, Caitlin y Madeleine Morrison.

Today marks one year since the passing of Matthew Perry. 🕊️❤️ pic.twitter.com/I858TAyNiS

Perry de 54 años, murió el 28 de octubre de 2023, con su autopsia dictaminando que su muerte había sido causada por ‘efectos agudos de ketamina’, lo que probablemente llevaron a Perry a ahogarse en un jacuzzi de su casa, ubicada en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles.

“Soy una mujer muy afortunada, pero hubo un problema. Hubo un problema que no podré superar: no pude ayudarlo. Pero tienes que dejar de culparte a ti misma porque te destroza”, reflexionó la madre de Perry.

Keith Morrison, que se casó con Suzanne en 1981, y quien tenía buena relación con el protagonista de Friends, señaló que Matthew era ‘a menudo un tipo muy triste y solitario’.

Sin embargo, en otro momento, dijo que creía que la muerte de Perry le había enseñado al mundo que ‘ninguna cantidad de dinero puede curar a un adicto’.

A year has passed since the tragic loss of the talented Matthew Perry. 🕊️ pic.twitter.com/o17ozpVPIA