El dueño de la Familia P. Luche soy yo: Derbez reta a Azcárraga

Eugenio Derbez retó la noche de este viernes a Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, a que le demuestre que no existe veto sobre su persona y le aclaró que él es dueño de los personajes y el concepto de "La Familia P. Luche".

Esto luego de que por la tarde, en twitter, Azcárraga Jean aseguró que no existía tal veto, sino molestia del comediante por querer que le regalaran los derechos del programa.

"Sino estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestren que si vinieron a cubrir el estreno de mi película The valet. ¡Oígame no!, ¡mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!", escribió Derbez en un hilo de su red social.

"Ah, y los derechos de La Familia Peluche diles que no sean así, qué alguien te explique también ese punto. Yo sé que va a sonar 'horrible, horrible', pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!", agregó.

Eugenio dijo que sabe que el veto no vino por parte de Azcárraga Jean, pero le pide que pregunte en la empresa qué ocurrió.

"¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película", destaca el actor, tras señalar que fue luego de su participación en un video contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Enseguida el director de "No se aceptan devoluciones" aclara que ambos están ahora en la misma empresa, pues recién firmó con VIX, la plataforma creada entre Televisa y Univisión.

"Ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que '¡ya córtale mi chavo!'", indicó.

"¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas!", concluyó el mensaje.

1/9 Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon.



Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente?



“¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?" — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

