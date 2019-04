Planean “dorado destierro” de Meghan y Harry

Staff

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al interior del Palacio de Buckingham se planea que los Duques de Sussex, Harry y Meghan, se muden a África tras el nacimiento de su primer hijo, informó El País.

El plan es factible por las actividades del príncipe, quien fue nombrado como Embajador Joven de la Commonwealth por su abuela, la Reina Isabel II, por lo que su papel sería acercarse a comunidades lejanas del Reino Unido.

El plan habría sido orquestado por Sir David Manning, ex embajador británico en Estados Unidos, y el ex secretario particular de la Monarca, Iord Geit.

Alejar a los Duques de Sussex también ayudaría a reducir los rumores sobre el presunto distanciamiento entre Meghan Markle y Catalina Middleton, y los Príncipes, Enrique y Guillermo, quienes no se dirigieron la palabra durante una ceremonia para celebrar los 93 años de vida de la Reina Isabel II, el domingo.

Enrique ya está familiarizado con África, pues en 2004 tuvo un año sabático en Lesotho, y ha viajado junto a su esposa en varias ocasiones a Botswana, país al que se refiere como su segundo hogar.

"La gestión todavía está en una primera fase, pero el plan es encontrar un nuevo modo de usar la imagen de los Duques, especialmente en África", declaró una fuente anónima.

"En el palacio la discusión es acerca de cómo lidiar con Enrique y Meghan, y la idea para lidiar con un problema que ha emergido de tal magnitud es haciéndolo productivo", agregó otro informante.

El traslado del Príncipe y su esposa no sería permanente, sino únicamente de un par de años, para que los Duques puedan empezar una familia y calmar la llamada "fiebre de Sussex".

Periodistas especializados en la realeza británica consideran que no es factible, como Rebecca English, reportera de Daily Mail, quien considera que la cuestión de los costos debe ser fundamental en la discusión.