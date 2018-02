Celebridades se unen luego del tiroteo en escuela de Florida

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ahora sabemos que el atacante que abrió fuego el 14 de febrero contra estudiantes, profesores y personal de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida se llama Nikolas Cruz, tiene 19 años de edad y algunos de sus compañeros de escuela lo han identificado como un tipo tímido pero amante de las armas en secreto.

Por este hecho, ciudadanos estadounidenses han levantado la voz una vez más en contra de la ley para portar armas en Estados Unidos que en octubre del año pasado también tomó relevancia tras el macabro tiroteo de Las Vegas en el que murieron más de 50 personas, luego de que un individuo abriera fuego contra la población durante un festival de música.

De nueva cuenta, algunas celebridades han comenzado a pronunciarse en apoyo y solidaridad a las víctimas en redes sociales, y sobre todo, en contra de la ley para portar armas que aseguran, ha contribuido a que ocurran este tipo de tragedias, algunos utilizando el hashtag #GunControl.

Ricky Martin expresó en Twitter: “Mi corazón está con todas las familias de las víctimas en Florida #GunControl”.

My heart is with all the families of the victims in #Florida 🙏 #GunControl — Ricky Martin (@ricky_martin) 15 de febrero de 2018

“Ni palabras, ni acciones ni leyes serán suficientes hasta que terminemos esta epidemia de tiroteos en escuelas en nuestro país. Mi corazón está con los estudiantes y los padres de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas”, tuiteó la comediante Ellen Degeneres.

No words, no actions, no laws are enough until we end this epidemic of school shootings in our country. My heart is with the students and parents of Marjory Stoneman Douglas High School. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 14 de febrero de 2018

La socialité estadounidense c también expresó solidaridad por este medio y se pronunció a propósito del tema. “Debemos a nuestros niños y maestros mantenerlos seguros mientras están en la escuela. Las plegarias no lograrán esto, las acciones sí. Congresistas, por favor hagan su trabajo y protejan a los americanos de la absurda violencia de armas”, dijo la mediana de las hermanas Kardashian.

We owe it to our children and our teachers to keep them safe while at school. Prayers won't do this: action will. Congress, please do your job and protect Americans from senseless gun violence — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 15 de febrero de 2018

“Mi corazón se lamenta profundamente por los niños y sus familias al sur de Florida que están pasando por un infierno. Estos actos sin sentido tienen que detenerse. ¡Suficiente!”, tuiteó la ex top model y presentadora californiana, Tyra Banks.

My heart deeply hurts for the children and their families in South Florida that are going through a living hell.



These senseless acts have to stop.



Enough! — Tyra Banks (@tyrabanks) 14 de febrero de 2018

Por su parte, Jennifer Lopez emitió una fuerte demanda de justicia es sus redes respecto del tema. “¡El mensaje aquí no es que no necesitamos oraciones es que tenemos que hacer más que solo pensar y orar! ¡Necesitamos exigir un país más seguro para nuestros hijos y para nosotros mismos! Necesitamos cambiar la política. #control de armas”, escribió en Instagram.

Asimismo, la ganadora de un Oscar, Reese Witherspoon dio cifras y exigió justicia para los estudiantes de Parkland, Florida con este mensaje:

“Mi corazón está roto con la noticia de otro tiroteo en una escuela. Este es el número 18 en 45 días del 2018. Los estudiantes y maestros no deberían de temer por su seguridad. Debemos hacer más para prevenir estos actos crueles de violencia con armas. Mi corazón está con las personas en Parkland, Florida. Suficiente es suficiente”.

De acuerdo con ‘CNN en español’, en ningún lugar de Florida, Estados Unidos se exige un permiso o licencia para que alguien pueda poseer un arma. “El derecho de las personas a tener y portar armas en defensa de sí mismos y de la autoridad legítima del estado no será infringido”, cita el medio respecto de la Constitución de Florida.

Con información del portal de noticias Milenio