"Famosos e influencers” participarán en torneo FIFA

ESTADOS UNIDOS.- Electronic Arts (EA) anunció un programa de juegos en vivo llamado FIFA Face-Off que enfrenta a "famosos" e influencers contra jugadores profesionales de FIFA.

Para elegir a parte de los protagonistas de este proyecto EA Sports organizó un concurso en las redes sociales que invitaba a los fanáticos de FIFA a enviar videos. Se postularon decenas de miles y se seleccionaron solo cuatro ganadores para participar en el torneo.

Para el FIFA Face-Off EA reúne a Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Trevor Noah, además de Becky G y Nicky Jam. Además el programa, cuya primera edición se llevó a cabo el pasado 19 de marzo, es presentado por el influencer de EA Sports FIFA, Edwin "Castro 1021" Castro.

Brent Koning, director de grupo y comisionado de FIFA Competitive Gaming, dijo:

En este peculiar torneo los "famosos" ya se han pronunciaron:

