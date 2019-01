Famosos se manifiestan por la libertad de Venezuela

Agencia

NUEVA YORK.- Con los ojos llenos de lágrimas, el actor venezolano Edgar Ramírez envió palabras de apoyo hacia el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante una de las muchas manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“Este es el principio del final de esta pesadilla”, dijo el reconocido actor con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. “Desde cada rincón de Venezuela y desde cada rincón en el mundo donde esté un venezolano tenemos que gritar de manera unívoca y a todo pulmón nuestro derecho a vivir en libertad “.

También te puede interesar: Marjorie de Sousa desata polémica por mensaje sobre migrantes

De acuerdo a Vanguardia, el protagonista de “American Crime History: The Assassination of Gianni Versace” no fue el único en expresar su emoción. Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Don Omar, Nicky Jam, Carlos Ponce, Olga Tañón, David Bisbal, Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra y muchísimos otros artistas hispanos sumaron sus voces a los venezolanos que marchan en su país y en el mundo para exigir el fin del régimen de Nicolás Maduro y la restauración de la democracia.

Carlos Ponce aprovechó el estreno de su serie “Jugar con fuego” en la cadena Telemundo para reiterar la importancia del país sudamericano para él, tanto así que encargó un cuadro al pintor miamense Alexander Mijares “que representara lo que está pasando en Venezuela”.

Reggaetoneros de la talla de Nicky Jam, Justin Quiles y Maluma publicaron fotos con los símbolos patrios venezolanos, mientras que Don Omar escribió: “Venezuela: Lucha por tu libertad sin descansar. La sangre de tus caídos a manos de la injusticia será la tinta con la que escribas tu glorioso futuro. #FuerzaChamos #Venezuela”, acompañando de esta foto de protestas anteriores, que fue reposteada decenas de veces por sus seguidores.

Entre los famosos venezolanos a nivel internacional que se manifestaron hoy están Gaby Espino, Chiquinquirá Delgado, Édgar Ramírez, Nacho, Chyno, Carlos Baute, Alba Roversi, Alicia Machado y muchos otros.