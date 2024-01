Fans de la NFL abuchean a Taylor Swift en partido de Travis Kelce

Para Taylor Swift, asistir a los partidos de los Jefes de Kansas City es una forma de demostrarle su apoyo y amor a Travis Kelce, pero para otros, su presencia en los juegos de la NFL se ha convertido en una molestia.

Según diversos reportes, la cantante fue abucheada el fin de semana después de que los Jefes de Kansas City, equipo donde juega su novio, eliminara a los Bills de Búfalo en un enfrentamiento en su propia ciudad.

Según reportes, en los últimos meses la presencia de la intérprete de ‘Shake It Off’ y ‘Bad Blood’ ha causado tensión, pues la han considerado como una distracción en los partidos, ya que es común que la atención de los asistentes recaiga en ella y que las cadenas de televisión constantemente enfoquen las cámaras en ella en lugar de mostrar el juego.

En los Globos de Oro, el presentador Jo Koy también bromeó sobre la presencia de Taylor Swift en la NFL, lo que causó la molestia de la cantante e hizo que el momento se hiciera viral en redes sociales.

A pesar de lo que digan los ‘haters’ sobre la relación de Taylor Swift con el número 87 de los Jefes de Kansas City, ambos están tan enamorados que los rumores y abucheos no son nada para ellos.

De hecho durante el enfrentamiento con los Bills de Búfalo, Travis Kelce anotó un touchdown y para festejarlo lanzó un beso al aire e hizo un corazón con sus manos.

Para muchos, este gesto iba directamente dirigido a una persona en especial que se encontraba en la sección VIP: Tay Tay.

Mientras decenas de personas están en contra de su relación, los Jefes de Kansas City están más que felices de tener a una estrella reconocida mundialmente apoyándolos desde las gradas.

