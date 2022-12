Fans de Taylor Swift contra Ticketmaster: demandan a la empresa por engaño

Decenas de seguidores de la cantante Taylor Swift se "unieron" para demandar la sede matriz de Ticketmaster en Los Ángeles, luego de la desastrosa venta de boletos para "Eras Tour", el primer show que la intérprete de "Blank Space" daría tras pasar cinco años alejada de los escenarios.

Anteriormente algunos fans estadounidenses se quejaron en redes sociales por la mala experiencia con la empresa, ya que por la alta demanda fueron excluidos de la venta general.

Pese a que algunos días después, Ticketmaster se disculpó públicamente tanto con Taylor como con los Swifties, parece ser que el "arrepentimiento" no funcionó.

Por medio de un comunicado en Twitter, la empresa dijo:

We want to apologize to Taylor and all of her fans - especially those who had a terrible experience trying to purchase tickets. We feel we owe it to everyone to share some information to help explain what happened: https://t.co/1Gn4kRIvq8