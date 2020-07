Fans reavivan sospechas de que Skepta y Adele tienen una relación

Ciudad de México.- Un comentario en Instagram reavivó las sospechas de que Adele y el rapero británico Joseph Adenuga, mejor conocido como Skepta, tienen un romance.

En una publicación que la cantante hizo en su cuenta, donde recordó su presentación en el festival de música Glastonbury en 2016, Skepta fue uno de los primeros en hacer un comentario que los seguidores consideraron muy íntimo:

"Finalmente tengo tu contraseña de Instagram", escribió el rapero, a lo que Adele respondió con unos emojis de corazón rojo y un guiño de ojo.

Ambos son originarios del barrio de Tottenham, en Inglaterra y en 2016 él declaró al periódico londinense "Evening Standard", que mantenía una relación estrecha con su compatriota.

"Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control", dijo en la entrevista, donde habló acerca de su relación con ella y el canadiense, Drake.