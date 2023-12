Fans se operan para parecerse a sus ídolos… no siempre sale bien

En estos tiempos donde las celebridades causan furor interés, algunos llevan esto al extremo de operarse el rostro y más partes del cuerpo para alcanzar la apariencia de sus ídolos, y chance algo de su fama.

Desde rinoplastias diseñadas para replicar la nariz distintiva de estrellas hasta intervenciones para lograr el contorno facial de íconos de la moda, algunos admiradores están dispuestos a someterse a extremos con tal de capturar la esencia de quienes admiran.

El obsesionado con Justin Bieber

Toby Sheldon se sometió a múltiples cirugías para parecerse a Justin Bieber, ¡gastando hasta 100 mil dólares!

Encontraron muerto junto a drogas a Toby Sheldon, el doble de Justin Bieber.Gasto u$s 100 mil para parecerse pic.twitter.com/sqSKMGXIMa — Soytubusca (@Soytubusca) August 27, 2015

Trasplantes de cabello, relleno de cejas, eliminación de piel de los párpados, reducción de mentón y alteraciones en los labios, fueron algunos de los procedimientos estéticos a los que se sometió.

"Cuando Justin Bieber se hizo famoso, estaba muy celoso de su buena apariencia. Tenía esa cara de bebé que realmente me gustaba. Pensé: '¡Maldita sea, así es como quiero verme!'", dijo en el programa My Strange Addiction.

Toby Sheldon murió en 2015 por intoxicación de drogas.

La devoción a Kim Kardashian

Jordan James Parker, fan británico de Kim Kardashian, gastó una considerable suma de 100 mil dólares en cirugías para replicar la apariencia de la socialité.

James Parke lleva gastados 125mil € en operaciones para parecerse a Kim Kardashian. Una especie de Oggi Junco ingles. pic.twitter.com/lyRJEkyWLI — Andres (@AndresRomero___) December 19, 2014

Con más de 50 procedimientos estéticos, como relleno de labios, de mejillas, de mentón, de mandíbula, inyección de botox y liposucción en el cuello, Parke buscó emular cada detalle.

"Me encanta todo sobre Kim. Ella es la mujer más hermosa que jamás haya existido. Su piel es perfecta, su cabello, todo en ella", dijo a The Sun.

Y aunque las cirugías le han dado la oportunidad de tener cierto parecido a la empresaria, también le han costado problemas de movilidad y respiración.

La transformación extrema inspirada en Angelina Jolie

Sahar Tabar atrajo la atención mundial con las fotos de sus transformaciones para parecerse a Angelina Jolie; sin embargo, su proceso la ha llevado más bien a parecerse a un. ¿zombie?

La Angelina Jolie Iraní Zombie (Sahar Tabar) por fin salió de prisión y a decir verdad está mucho mas repuestica y mejor que cuando hizo el photoshop de la reconocida actriz.



Ojalá siga siendo ella misma, se ve mas cool.

Según ella, lo hizo para ser famosa en la red pic.twitter.com/vnlZLTuarz — Pikachu de Paldea ⚡❄️🎅🤶en Navidad🎄🎁☃️🦌 (@javiersilva0826) October 29, 2022

Desde una rinoplastia y liposucción, hasta relleno de labios, la joven iraní confesó a través de su canal de YouTube que se ha sometido a varias cirugías y procedimientos cosméticos.

Pero no todo se debe a eso, pues Tabar también afirmó que sus imágenes publicadas en redes sociales abusan del uso de filtros y de Photoshop.

"El ciberespacio fue una forma fácil. Fue mucho más fácil que convertirme en actriz", dijo en redes sociales.

¿Tres Brad Pitt?

¿Por qué no parecerse a uno de los hombres más guapos del mundo?

Los gemelos Matt y Mike Schlepp han causado revuelo al invertir alrededor de 15 mil dólares en cirugía estética con el objetivo de parecerse al famoso actor Brad Pitt.

Estos son los gemelos Matt y Mike Schlepp, de Arizona que gastaron USD 20.215 en cirugías para parecerse a Brad Pitt. A juzgar por los resultados los operó Lotocki con la ayuda de la Rímolo pic.twitter.com/yQFwSy8bKg — Marcelo Berenstein ⭐73⭐ (@MBerenstein) December 4, 2017

Mike se sometió a una cirugía de nariz y recibió implantes en las mejillas, mandíbula y mentón; mientras que Matt optó por una operación de nariz y un implante de mentón. En conjunto, los hermanos se sometieron a la colocación de 41 carillas de porcelana para lograr una transformación aún más completa.

"Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a conseguir más chicas", dijo Matt al programa de MTV, I Want A Famous Face.

De David a Victoria Beckham

¡Un gran fan de los Beckham! Jack Johnson, un joven de California, se hizo conocido por sus esfuerzos para parecerse a David Beckham, aunque ahora busca transformarse en Victoria.

Luego de sufrir un coma por inhalación de humo, Jack decidió hacerse varios cambios para parecerse al ex futbolista, sometiéndose a cirugía de nariz, carillas dentales, rellenos de labios y mejillas, bótox, inyecciones de bronceado y mucho más, con un costo aproximado de 33 mil dólares.

Jack Johnson lleva gastados 23mil euros en operaciones para parecerse a David Beckham llegando a darse inyecciones para tener su tono de piel. Asegura todavía no haber concluido su proceso y por lo pronto planea una cirugía de estómago y un trasplante de cabello pic.twitter.com/2F3BlFgEnT — Lola (@lolabunny_ok) May 17, 2020

"No tengo ningún problema con mi apariencia, pero sólo quiero ser un doble de David Beckham, la primera persona en Gran Bretaña que se parece exactamente a una celebridad a través del trabajo realizado", dijo en entrevista con Daily Mail.

Ahora, además de anunciarse como mujer transgénero, buscará realizarse una transición completa para parecerse a la diseñadora de modas, incluyendo una operación de senos y un estiramiento facial, con un costo estimado de 19 mil dólares.

El encanto de Ricky Martin

Fran Mariano, un argentino de 33 años, ha caído en una espiral peligrosa tras someterse a más de 30 cirugías estéticas con el anhelo de parecerse a Ricky Martin.

Quiero ser Ricky Martin dice Fran Mariano #LAM pic.twitter.com/qWXbtXXTj8 — germanpopochi (@GermanPopochi) January 24, 2018

Tras participar en el programa "Cuestión de Peso", donde logró perder tallas significativamente, Fran comenzó a tener una obsesión por emular al cantante puertorriqueño. Se sometió a operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, varias en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, intervenciones en el tórax, aumento de glúteos, por mencionar algunas.

Su sueño se vio truncado cuando cayó en manos del polémico cirujano Aníbal Lotocki, quien le aplicó aceite de motocicleta en el rostro, ocasionándole severos problemas de salud.

"No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento el mentón. Cuando tomo champán a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca", dijo en entrevista.

(Con información de Reforma)