Especial: Fantasía, la gran obra 'culta' de Disney cumple 80 años

Ciudad de México.- Una de las obras animadas más importantes del séptimo arte, "Fantasía", llega a las ocho décadas de vida, y lo hace de la manera más impecable, pues su impacto en las audiencias se mantiene hasta el día de hoy.

Te mostramos cómo este clásico se llegó a armar en una época de experimentación, su paso por cines, su legado y premios que recibió, así como datos curiosos de cada uno de sus segmentos.

Sus orígenes

El increíble compendio de ocho cortos acompañados de música clásica interpretada por orquesta iba a ser en realidad un solo cortometraje que Walt Disney planeó cuando se encontró con Leopold Stokowski, director de la orquesta de Filadelfia.

Disney quería trabajar únicamente El Aprendiz de Brujo, basado en la partitura homónima del compositor Paul Dukas, aunque fue tan grande su presupuesto que al final decidió armar los ocho especiales que forman parte del filme, acompañados de un programa de concierto sinfónico que dirigió Stokowski.

#UnDíaComoHoy pero de 1940, se estreno "Fantasía" de @Disney. #SabíasQue... En 1990, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa, por la biblioteca del Congreso de #EEUU. #ConéctateConMexiquense. pic.twitter.com/bsB2yQ58P1 — CinescapeTV (@TvCinescape) November 13, 2020

En realidad, al final se trabajaron nueve segmentos, siendo el noveno una inspiración animada de "Claro de Luna", de Debussy, que no fue incluida en el corte final pero que apareció en el metraje Música Maestro.

Disney le vio tanto potencial al proyecto que buscó que fuera el primero que se proyectara en sonido estéreo, por lo que los ingenieros de sonido crearon un nuevo sistema que llevó por nombre "Fantasound", el cual se tenía que instalar en cada sala donde se proyectara la cinta.

Curiosidades de ensueño

Le regresó la popularidad a Mickey Mouse

Mickey ya había hecho su debut en el mundo de Disney en los años 30, no obstante su popularidad había ido en declive desde entonces. Como en el filme el dibujante Fred Moore le hizo un nuevo diseño, con una cabeza más larga y un cuerpo más estilizado, hizo que la gente volviera a fijarse en él.

Dos años le llevó a Disney restaurar el filme por completo

Para el 50 aniversario de Fantasía Disney quiso remasterizar el largometraje, que estuvo enlatado durante 40 años, por lo que el trabajo de remasterización de los 535 mil 680 encuadres fue un trabajo laborioso que se hizo en YCM Laboratories; pudo llevarse a 550 salas en EEUU.

Completa libertad para los coloristas

La fantástica gama de colores que se usó en el metraje fue obra de la total inspiración de los animadores, a quienes Walt Disney no les dio ninguna instrucción. Fue la primera vez en la historia en que él permitió que su albedrío fuera quien los guiara.

Un completo éxito psicodélico de los años 60

Los jóvenes universitarios redescubrieron en ésta década el filme y lo volvieron de culto, pues llevaban de un lado para otro cintas de 16 milímetros con fragmentos del metraje que rentaban en sus centros más cercanos.

Disney lo quería para largo rato

Walt Disney tenía pensado que este filme fuera un proyecto en total renovación, al que se le añadirían segmentos nuevos e historias para que se reestrenara cada cierto tiempo en cines, aunque esta idea nunca se concretó.

Pudo tener ilustraciones de Salvador Dalí

El pintor trabajó varias ilustraciones para la película, aunque como sus ideas no concordaron con lo que Disney quería realizar fueron rechazadas después. Algunas de ellas se incluyeron en Fantasia 2000.

Inicialmente fue un fracaso

El largometraje, debido a su costoso sistema de sonido, no pudo proyectarse más que en una docena de salas, lo que le supuso una taquilla baja: sólo recaudó 1.3 millones de dólares.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial también le causó estragos, ya que no pudo estrenarse internacionalmente; no obstante, hoy día ha recaudado casi 700 millones de dólares, y está en el top 20 de los filmes más taquilleros.

A quien de plano no dejó contento el proyecto fue al compositor Igor Stravinsky, el único que quedaba vivo y cuya música se usó en la película. Él dijo que no estuvo de acuerdo con el trato que le dieron a su pieza "La Consagración de la Primavera", ni con la historia que la acompañó.

Como no pudo llegar a tiempo a las salas de Los Ángeles no pudo optar a una nominación al Óscar a la Mejor Película de Animación en la ceremonia de 1941; sin embargo, por el gran trabajo que presentó, la Academia le dio premios a Disney y Stokowski un año después por su contribución al avance del sonido en el cine.

¡Multipremiada!

2 Premios Óscar: uno a Walt Disney por la creación de "Fantasound", y otro a Stokowski por su acierto de crear una nueva forma de música audiovisual.

Un Premio Hugo: a la Mejor Presentación Dramática Larga, que le fue otorgado a los escritores Joe Grant y Dick Huemer, y al director Samuel Armstrong.

4 Premios de cine en varias categorías: del National Film Preservation Board, del New York Film Critics Circle Awards, de la Online Film & Television Association y de los DVD Exclusive Awards.

Una probadita de su legado

En 1943 Warner Bros. parodió el filme con el segmento A Corny Concerto, que formó parte de su show Fantasías Animadas, y fue protagonizado por el personaje Elmer Gruñón.

La empresa de videojuegos Atari lanzó en 1983 el juego Sorcerer's Apprentice, inspirado en El Aprendiz de Brujo, para la consola Atari 2600, que mostraba una historia similar a la trama del corto.

Matt Groening, el creador de Los Simpsons, se ha dicho fan del largometraje, por lo que hizo varias referencias a él en la serie, e incluso expresó que quería hacer un filme parodia llamado Simpstasia.

BBC Music lanzó en 2014 un esquema de educación muy similar a la película, el cual llamó Ten Pieces, con el que intentó introducir a los niños a la música clásica. Se dividió en dos filmes que contienen música mostrada en Fantasía.

Los parques Disney incluyeron elementos alegóricos al proyecto: un sombrero gigante inspirado en El Aprendiz de Brujo; el show de luces y agua Fantasmic! basado en este corto; un minigolf con personajes del filme, etc.

El videojuego Kingdom Hearts, de Disney y Square Enix, muestra al villano Chernabog como uno de los villanos principales, y en una de sus secuencias reproduce la música de Una Noche en el Monte Pelado.

Se hizo una gira mundial de conciertos que mostró música y cortos de Fantasía y su secuela, Fantasía 2000, que contó con música de orquesta en vivo y un piano solista; llegó a su fin en los últimos meses del 2014.

El programa Once Upon a Time retomó elementos de los cortos, entre ellos el sombrero de El Aprendiz de Brujo, cuyo protagonista (el personaje, no Mickey) fue parte integral en la historia, y el villano Chernabog de Una Noche en el Monte Pelado.

Redescubre sus segmentos

Abordar en su totalidad los detalles que rodearon cada uno de los ochos segmentos da para muchos especiales sobre ellos, por lo que sólo te mostraremos sus curiosidades más relevantes.

1 "Tocata y Fuga", de Johann Sebastian Bach

La apertura de Fantasía es una mezcla de colores y figuras abstractas, que acompañan a la música que toca una orquesta aparentemente en vivo cuyas siluetas se ven a través de una pantalla azul.

Los integrantes de esta orquesta ficticia no eran los miembros de la Orquesta de Filadelfia, que grabó las piezas para el largometraje, sino empleados de Disney, ya que el presupuesto no dio para pagarle a la banda para filmarlos.

2 "El Cascanueces", de Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Este segmento sirvió como inspiración principal para el filme El Cascanueces y los Cuatro Reinos, que se estrenó en el 2018.

Los champiñones que aparecen bailando en una parte del cortometraje se inspiraron en los movimientos de los personajes de Los Tres Chiflados. Algunos de los bailes incluidos en sus segmentos fueron inspirados en personajes que aparecen en el ballet El Cascanueces, de 1892.

3 "El Aprendiz de Brujo", de Paul Dukas

Este segmento sirvió como inspiración principal para el filme El Aprendiz de Brujo, que se estrenó en 2010. El hechicero Yen Sid está basado en Walt Disney; el equipo creativo secretamente se inspiró en los movimientos del creativo, cuyo nombre es el mismo que el del personaje pero a la inversa.

La música para este segmento fue la única que no se grabó por la Orquesta de Filadelfia, ya que la trabajó otra orquesta seleccionada en un escenario en los estudios Pathé, en Culver City.

4 "La Consagración de la Primavera", de Igor Stravinsky

Disney quiso, por primera vez en su carrera, no crear animales antropomorfizados, por lo que contrató especialistas y antropólogos para cuidar el diseño de sus criaturas y hacerlo realista.

"El Pájaro de Fuego" fue el tema de Stravinsky que originalmente se consideró para el segmento, aunque éste se reincorporó a Fantasía 2000.

Stravinsky propuso a Leopold Stokowski hacer una pieza completamente nueva para este filme, aunque esto fue descartado, y como él odiaba la reorquestación, no quedó conforme con el resultado.

5 "La Sinfonía Pastoral", de Ludwig van Beethoven

The Hollywood Production Code, que antes otorgaba clasificaciones a los filmes, estuvo preocupada por el desnudo de los personajes en este corto, por lo que los creadores taparon sus partes nobles con flores.

Causó polémica ya que, tras su estreno, algunos espectadores la criticaron de racista ya que un personaje negro apareció limpiando las pezuñas de una criatura blanca, escena que se eliminó después.

Al usar personajes basados en la mitología grecorromana en este corto, Fantasía se convirtió en la primera película animada que usó mitología clásica como fuente, en lugar de cuentos de hadas y literatura reciente.

6 "La Danza de las Horas", de Amilcare Ponchielli

La actriz y modelo de personajes Ruby Dandridge fue quien posó para ser referencia de live action para el personaje de Hyacinth Hippo en esta secuencia.

Para las avestruces y el cocodrilo que aparecen en el corto Walt Disney contrató al Ballet Russe de Monte Carlo para que sirviera de modelo de referencia; entre los bailarines que posaron se encontraron Léonide Massine y Alexandra Danilova.

La canción principal fue retomada de la ópera La Gioconda, de Almicare Ponchielli, parte de cual se puede escuchar en el tema "Hello Muddah, Hello Fadduh", de Allan Sherman.

7 "Noche en el Monte Pelado", de Modest Mussorgsky

Este segmento creó una gran impresión tanto en niños como padres, por lo que incluso 60 años después de su lanzamiento Disney aún recibió quejas; de hecho, se quitó en el primer lanzamiento en video por lo mismo.

Bela Lugosi, quien encarnó a Drácula en varios filmes y producciones, fue el modelo principal para el villano Chernabog, cuyo nombre fue sacado de la mitología eslava; el actor pasó varios días en los estudios Disney para ser usado como referencia.

Como Bill Tytla, el animador encargado del personaje, no estuvo satisfecho con la actuación de Lugosi, se sirvió del director de secuencia Wilfred Jackson para que fuera su modelo en el trabajo final.

8 "Ave María", de Franz Schubert

La versión final de este metraje se entregó a sólo dos horas antes de su gran estreno en Nueva York, ya que hubo varios problemas en su hechura.

Plagada de contratiempos: para lograr un efecto de movimiento se utilizaron varios paneles de vidrio de más de 60 metros de largo; cuando comenzó a grabarse, se usó una lente incorrecta, y hasta un terremoto golpeó el estudio cuando se hicieron nuevas tomas.

Es la única pieza en toda la película que cuenta con voces, ya que todas las demás fueron estrictamente instrumentales.