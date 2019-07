Fátima Domínguez gana La Voz de TV Azteca

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varias semanas de encontrar al mejor cantante en La Voz México de TV Azteca, este lunes ha llegado a su fin y el gran ganador fue Fátima Domínguez del equipo de Lupillo Rivera.

Los coaches Belinda, Yahir, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner junto con la conductora del programa Jimena a Pérez “La Choco” realizaron un gran programa final. Siendo esta la primera emisión del reality que antes le permanecía a Televisa.

Durante la gran final, los representantes de los equipos de los couches se enfrentaron en el escenario para demostrarle al público quién era el mejor y así ganar sus votos.

Así reaccionaron las redes sociales al triunfo de Fátima en La Voz de TV Azteca

Creo @LaVozTvAzteca le tapó la boca a todos los envidiosos que decían que era un Fracaso ,la verdad está es mi Favorita ,me encantó cómo se llenaban los Coaches .



Necesito otra temporada y si es con los mismos Coaches no me enojo !! #FinalLaVoz #EquipoBelinda