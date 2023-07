FDA investiga ‘Prime Hydration’, bebida energética de Logan Paul

Recientemente salieron varios comentarios acerca de la excesiva cantidad de cafeína que contiene la bebida energética ‘Prime’, del famoso youtuber Logan Paul y el rapero/youtuber KSI, la cual al parecer se volvió popular entre los jóvenes.

Esta noticia terminó por alertar a las autoridades, por lo que el senador estadounidense Charles Schumer, pidió iniciar una investigación a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

‘Prime Hydration’ contiene 200 miligramos de cafeína, lo que vendrían siendo dos Red Bull o 6 latas de Coca-Cola.

Tal cantidad de cafeína, puede generar que sus consumidores tengan afectaciones en su salud, tales como ansiedad, problemas cardiacos y digestivos.

A pesar de que la bebida está centrada en el público jóven/adulto, chicos menores de edad decidieron comprar la bebida, ya que se trata de algo que sus youtubers favoritos crearon y claro, comprar su producto significa estar de moda.

Los representantes de la compañía dicen que la etiqueta del producto señala claramente que ‘no está recomendado para menores de 18 años’ y contiene un nivel de cafeína comparable con otros competidores.

Apenas este 1 de julio, la bebida de Logan y KSI se convirtió en la bebida hidratante oficial del FC Barcelona. No se sabe si la reciente situación afectará en algo las relaciones públicas de los youtubers.

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐑𝐂̧𝐀 😏@primehydrate becomes the new Official Hydration Partner of FC Barcelona 🤝 #BarçaxPrime