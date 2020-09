México: Federica Quijano, de Kabah, sorprende a seguidores al posar desnuda

MÉXICO.- Federica Quijano sorprendió a sus seguidores al mostrar una serie de fotos en donde aparece desnuda debajo del agua.

A través de su cuenta de Instagram la integrante del grupo Kabah impresionó a los internautas puesto que ya tenía tiempo que no mostraba actividad en sus redes sociales, por lo que decidió explicar el motivo.

"Sé que he estado poco activa, la realidad es que he estado trabajando para tener nuevos proyectos y por otro lado, analizando cómo cualquier figura pública puede ser juzgada sin ni siquiera conocerte, y es muy fácil hablar desde una cuenta sin nombre, sin cara".

La cantante de 46 años reveló que los motivos de dichas fotos son para demostrar que está orgullosa de su forma de ser y que las mujeres deben ser cuidadas.

La también conductora pidió a sus seguidores que se amen como son y que nunca dejen de ser como realmente son.

"Yo hoy les pido que se amen tal cual son, no pretendan ser alguien que no son porque seguro se toparán con alguien con el que no se sientan a gusto, no teman a ser juzgadas, mientras nosotras respetamos nuestro entorno, nuestra paz interior, y amar el cuerpo que se nos prestó estaremos siempre del otro lado".