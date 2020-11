Ferdinando Valencia reemplaza a Eleazar Gómez en telenovela mexicana

MÉXICO.- Nicandro Díaz, productor de "La mexicana y el güero", anunció que será Ferdinando Valencia quien supla a Eleazar Gómez en el papel de Sebastián de la Mora, en el melodrama protagonizado por Italí Cantoral y Juan Soler. Esto luego de que Gómez fuera detenido y remitido al reclusorio, acusado de violencia familiar equipada.

"La historia no va a cambiar, hay 17 escenas que tenemos que repetir, que ya se habían hecho con Eleazar, repartidas en tres sets. No se habían grabado escenas del final pero sí se habían adelantado algunas", explicó el productor en entrevista.

Comentó que desde hace un tiempo él quería trabajar con Ferdinando Valencia, por lo que ahora que se dio esta oportunidad no dudó en ofrecerle el personaje.

"Tengo que respetar de forma absoluta al personaje, no vengo a hacer el trabajo que hacía Eleazar, vengo a hacer a Sebastián de la Mora, entiendo lo que requiere y lo que demanda y voy a procurar poner toda mi experiencia para que las cosas salgan bien", comentó Valencia por su parte.

Imagen negativa para el melodrama

Consciente de la pérdida económica que implica un cambio como este, Nicandro dijo que el equipo está trabajando para que sean los televidentes los que menos resientan los cambios.

"Desde luego la propia situación de Eleazar se presta a todo tipo de comentarios, es un tema complejo y pues afecta la telenovela en el sentido que es una imagen negativa. Económicamente tenemos que montar sets, dedicarle dos días de trabajo a hacer escenas que ya se habían hecho, pero esto nos rebasa a todos y hay que hacerlo", aseguró.

Por su parte, Ferdinando dijo que él está actuando profesionalmente.

“No me compete dar mi punto de vista, sólo puedo decir que Eleazar es una persona a la que estimo, los defectos y las virtudes de las personas no me toca juzgarlas, no tiene que ver con mi compromiso, que es con el personaje y con la gente", dijo el nuevo intérprete del médico gay en el melodrama de Las Estrellas.