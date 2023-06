Ferka hace 'comentario transfóbico' a Wendy en 'La Casa de los Famosos'

Wendy Guevara se sinceró con sus compañeros del 'Team Infierno' y aceptó que no le gustó el comentario que le hizo Ferka, pues ella no se lleva así con la actriz. Lo que podría ser considerado como una acción 'transfóbica'.

"La Ferka me dijo: Tú quisieras que se te asomara la vagina, pero no hay. Y yo le dije: no, a mí me encanta tener pit* . Estábamos jugando. Yo no me enojo, ni creas que me hago la ofendida, porque yo así me llevo, pero me llevo con los hombres así y no me lo dijo de broma, yo le dije: Ay, no, a mí me encanta tener pene y tener bubis, sino qué chiste, si quisiera tener, me la pondría", comentó la influencer.