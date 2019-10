Fernanda y yo decidimos poner una pausa: Raúl Araiza confirma separación

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y presentador mexicano Raúl Araiza anunció que está separado desde hace varios meses de su esposa, Fernanda Rodríguez, recordemos qque hace poco surgieron rumores de una supuesta atracción entre el conductor y su compañera Yaneth García.

De acuerdo a Infobae, esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, el integrante del programa Hoy, compartió un mensaje para hablar del estatus de su relación con Fernanda, con quien llevaba 24 años casado y tiene dos hijas.

“Hola a todos. Antes que nada quiero dejar claro y transparente que lo que les comparto por única ocasión es una decisión tomada en pareja y en familia. Hace varios meses Fernanda, mi esposa, y yo decidimos poner una pausa a nuestro matrimonio por razones personales que mantendremos en privado”, indicó al inicio del mensaje.

Explicó que compartió el comunicado porque sabe que es una persona pública, pero como el resto de su familia no lo es desea evitar “chismes” y “suposiciones”.

“Han sido 24 años de la historia más increíble y bella de nuestras vidas. Fernanda es una gran mujer, sin duda la más importante en mi vida, mi amor por ella será siempre incondicional. Seguiremos siendo amigos y socios del negocio, es mi mánager y para toda la vida, madre de mis hijas y sobre todas las cosas seguiremos siendo familia por siempre”.

Al final del mensaje, “El Negro” Araiza, como también es conocido, agradeció a los medios de comunicación por el respeto al proceso que está pasando y que está llevando “de una manera amorosa y civilizada. Gracias a todos por su cariño y apoyo”.

También aprovechó su presencia en el programa Hoy esta mañana para tocar el tema. “Es importante dejarlo claro, dicho por uno mismo, para que no se malinterprete.: hace unos meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido, llorado... Era importante para mí decírselos a ustedes, han sido testigos de mis errores y aciertos... Simplemente quiero decir que ella sigue siendo mi mánager, es mi socia y sobre todo es madre de mis hijas y es la mujer que más he amado y amaré en toda mi vida. Soy por ti Fernanda, pero la vida también me cuestiona... yo me necesitaba mover, la decisión fue mía".

Apenas en enero de este año, Araiza recordó la fuerte crisis matrimonial que enfrentó con su esposa cuando, en 2015, se dio a conocer su relación extramarital con una actriz.

“Yo siempre he pensado, cuando hay evidencias y cuando ya es muy abierto, no puedo faltarle el respeto al público y aunque sea mi vida personal, pero al ser público debes dar una explicación. Entonces Andreita me ayudó a hacer el comunicado y a aceptar lo que era real, pedir perdón. Claro, viví la consecuencia que tenía que vivir, no hubiera querido herir a Fernanda de esa manera”, comentó en la sección A corazón abierto del programa Hoy.

Y hace poco trascendió el rumor de que existía un presunto romance entre los conductores de “Hoy”, Raúl el “Negro” Araiza y la curvilínea presentadora del clima Yanet García, mismo que Ariza desmintió en su momento.