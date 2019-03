Fernando Carrillo enciende las redes con su “pack”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Lo hace de nuevo! Fernando Carrillo sorprendió una vez más a sus seguidores al compartir una sugerente foto de su cuerpo.

Poco después de acaparar los titulares por su supuesto coqueteo con Irina Baeva, mientras ella iniciaba una relación extramarital con Gabriel Soto, el actor vuelve a genera polémica.

De acuerdo con información de redes sociales y Publinews, por medio de su cuenta de Instagram el venezolano compartió una candente imagen para mostrar a sus fans cómo había despertado ese día.

Sin embargo, las miras se fueron directo a sus atributos.

"Tú ¿cómo te despiertas? Feliz fin de semana. ¡Los amo! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pawnnnnnnn!! Semi despierto”, escribió.

Así se mostró, en la foto donde aparece frente a un espejo, portando ropa interior amarilla y una camiseta.

Fernando Carrillo borró la foto… pero no fue suficiente

Usuarios de redes sociales no tardaron en hacer comentarios por la forma en que Carrillo se muestra en la foto, pues todo indica que hizo énfasis en su masculinidad, como lo ha hecho en otras publicaciones.

A unos minutos de realizar tal publicación, Fernando Carrillo eliminó dicha fotografía. Lamentablemente para él, sus fans no dejaron pasar la oportunidad y la imagen ya se hizo viral.

En varias ocasiones el artista ha mencionado que se siente listo para formar una familia.

Mientras tanto él sigue en la polémica luego de que se filtraran unas conversaciones que supuestamente sostuvo con la actriz rusa.