Fernando Colunga ¿es gay?... Esto dijo en una entrevista

Ciudad de México.- Fernando Colunga asistió como invitado al talkshow dominicano Esta noche Mariasela en el que por fin aclaró si, como se dice, es tan celoso de su vida privada. Sus revelaciones, por cierto, sorprendieron a más de uno, pues el actor mexicano afirmó que no vive escondiéndose de las cámaras o la prensa... aunque no tiene ninguna red social, informó el portal Quién.

“No tengo redes sociales”, dijo Colunga y luego de desmentir que sea una mala persona por ese motivo, agregó: “a mi me gusta atender primero a la gente, la gente que me hace el favor de seguirme, que se dan cita en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mi me gusta atenderlos, y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos, yo no tengo tiempo en verdad, de poderlos tratar como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque a mi me gusta hacer las cosas a fondo”.

Mucho se ha especulado sobre si Fernando Colunga es gay o no, porque pocas veces se le ha visto rodeado de una pareja, por lo que al hablar del tema de la privacidad en su vida, el actor de 53 años explicó: “no es que yo no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste llegar a un lado y hacer un spot o decir ‘mira aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’, yo llego y me siento normal, como cualquier otra persona, y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente, y la misma prensa me lo han dado de vuelta, en cuanto al respeto a mi vida. ¿Crees que no me encuentran en algún momento cenando con mi pareja?… ha pasado, y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”.

De esta manera, Fernando manifestó que gracias a que los periodistas o paparazzi saben que le gusta ser reservado con su vida personal y que él intenta pasar desapercibido en cualquier lugar, es que ha logrado mantener distancia entre su vida pública y personal.

El actor habló de sus inicios en la televisión como doble de escenas peligrosas: “Tenemos que creer en nuestros sueños porque cuando estás iniciando como todos las puertas se te cierran”.

Hace unas semanas se aseguró en un programa de televisión que Fernando Colunga supuestamente sostuvo un romance con un alto ejecutivo de Televisa, por lo que lo tendrían muy protegido en la televisora, y respecto a cómo rápidamente le fue bien en la televisión comentó: “A mí nunca me tocó ese filtro, únicamente de ‘no funcionas para esto’ pero con ganas y pasión todo se puede, cuando me decían que no funcionaba para las telenovelas, hacía mucho personaje unitario y cuando me empezaba a ir bien en las novelas, me decían ‘pues quién lo estará ayudando'”.

Respecto a su sueño de casarse y formar una familia, Fernando Colunga comentó: “Pues allí está, yo nunca lo he dejado de lado pero en verdad ‘esto’ a veces es muy complicado y somos gente con una hiperactividad y estamos viendo siempre lo que vamos a hacer y eso se complica para alguien que no está en este medio, que lo comprenda”.

A pregunta expresa de que lo relacionaron con Thalía, Aracely Arámbula entre otras actrices, Fernando Colunga aseguró: “Por eso no hablo de mi vida privada pero no es algo que tenga en contra porque las damas siempre aprecian a un caballero no que no tenga memoria, sino que no las exponga y cuando una de mis ex parejas tenga algo que decir, lo dirán ellas no yo”, finalizó.