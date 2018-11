Cinco cosas que tal vez no sabías de Fernando del Paso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando del Paso era escritor, dibujante, diplomático y académico, su formación abarcaba desde estudios de Economía hasta Literatura en la Universidad Autónoma de México. Fue Premio Cervantes en 2015, y es considerado uno de los autores latinoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo 20.

Pero su trayectoria va más allá de sus obras paradigmáticas dentro de las letras mexicanas, después de publicar en 1966 “José Trigo” y en 1986 “Noticias del Imperio”, Fernando incursionó también en el ensayo y la poesía, además de escribir una serie de sonetos bajo el título “Sonetos del amor y de lo diario”, publicó dos pequeños libros en verso para niños “De la A a la Z por un poeta” y “Paleta de diez colores”, informa el portal web Vanguardia.

Fernando del Paso era el Rockstar de las Letras, y no solo destacaba en la literatura, también tenía otros talentos que nunca dudó en demostrarles a sus seguidores. Estas son las cinco cosas que quizá no sabías del autor mexicano:

1.-Dibujante, no pintor

Si bien era un excelente novelista, poeta y ensayista, Fernando tenía otra pasión que desde niño descubrió: el dibujo. Que no era igual que la pintura, porque “una cosa es ser dibujante y otra pintor, y yo soy lo primero, como José Luis Cuevas que, a mi parecer, es excelente dibujante, pero no pintor”, comentó el autor en una entrevista con La Jornada en mayo de 2011.

Incluso Del Paso hacía bromas sobre ser dibujante, él aseguraba que era una venganza de su mano izquierda contra la derecha, pues él era zurdo natural, pero en la escuela lo obligaron a comer y escribir con la diestra.

“Quiero dejar muy claro que para mí la pintura, el dibujo no es un pasatiempo; es algo que me tomo muy a pecho. Pero escribir es más mi oficio: a veces he dejado de dibujar o pintar para escribir, pero nunca he dejado de escribir para dibujar”, según precisó en esa misma entrevista.

2.- Locutor y Publicista

Del Paso gustaba de hablar de todo, y eso se reflejó cuando vivió en Londres por más de una década -desde 1970 hasta 1985- trabajando como locutor de la BBC. Posteriormente fue agregado cultural de la Embajada de México en París y Cónsul. En su estancia en la capital francesa también fue guionista y productor de programas para Radio France Internationale.

En 1986 ganó el Premio Radio Nacional de España al mejor programa en español de carácter literario por su “Carta a Juan Rulfo”.

3.- Amante de la moda

Fernando no solo fue un escritor de excelencia, sino que también poseía un atrevido sentido de la moda al lucir arriesgadas combinaciones en sus trajes. Algunos lo conocían como “El Dandi”, pues a donde iba lucía un estilo único, combinando sus vestimentas a la perfección con sus corbatas, lentes y zapatos, todo un gurú de la moda.

4.-Progresista e Izquierdista

El novelista se distinguió siempre por su posición política progresista y por ser “un hombre de izquierda confeso”. Siempre expresaba su simpatía y apoyo con las causas y movimientos sociales, nunca se quedaba callado.

Sus críticas eran puntuales, sobre todo a los gobiernos que encabezaron los Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, así como Enrique Peña Nieto. Tenía gran simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador, inclusive lo apoyó en momentos como su desafuero y respaldó el supuesto fraude en las elecciones de 2006.

5.- Su palabra favorita

El escritor poseía un vocabulario español exquisito y vasto, además algunas palabras del idioma le parecían excepcionales. Almicantarat, derivada del idioma árabe, era una de las favoritas de Fernando del Paso, pues el sonido al pronunciarla le parecía bello y colorido, de acuerdo con una entrevista que la Universidad de Alcalá le realizó en 2016.

“Me gustan especialmente del español las palabras derivadas del árabe, y entre ellas almicantarat, me parece una palabra muy bella por su sonoridad y por su colorido”, resaltó en su momento el escritor mexicano.

¿Pero qué significa? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra almicantarat es un término astronómico que se refiere a los círculos que están paralelos al horizonte y cuyos puntos tienen igual distancia cenital.