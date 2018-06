¡Otro más! Fernando del Solar podría irse de 'Hoy'

Agencia

Ciudad de México.- El conductor Fernando del Solar presentó su renuncia al programa "Hoy", según informó el periodista Alex Kaffie en sus redes sociales.

"Me entero que Fernando del Solar ha presentado hoy su renuncia a 'Hoy'. El popular conductor, por voluntad propia, decide retirarse del programa. Si Televisa no logra que cambie de idea, su última participación en el matutino será este domingo", posteó la noche del jueves el periodista de espectáculos en Twitter, según el portal Quién.com.

Se dice que Del Solar deja la emisión por nuevos proyectos en puerta. Hasta el momento, ni el conductor ni Marga Rodríguez, productora del matutino, se han pronunciado al respecto.

El ex esposo de Ingrid Coronado, llegó al programa en marzo pasado como parte de una nueva propuesta de contenido encabezada por Rodríguez.

Conductor se va del programa

Rosa Concha, el personaje que interpreta el comediante Hector Ramírez, en el programa “Hoy” salió sorpresivamente de éste, e inicialmente se culpó a Andrea Legarreta y Galilea Montijo. El rumor surgió después de que las conductoras tuvieran roces con otros colaboradores durante esta nueva etapa que produce Magda Rodríguez.

Tras varios rumores, Ramírez se tomó un tiempo para aclarar la situación en la que se encuentra y la razón por la cual ya no está en el matutino de Televisa.

“Andrea y Galilea son amigas entrañables para mi, las amo con todo mi corazón“, escribió en Facebook. “Nos divertimos muchísimo juntos todos los días y no me corrieron por culpa de ellas como aseguran algunos ‘medios’ amarillistas".

El actor también explicó que está haciendo tras su ausencia en “Hoy”. "No he ido al programa estos días porque estamos trabajando en nuevos retos que la empresa me encomiendan creyendo en mis ‘capacidades’ y para que mi carrera siga creciendo y diversificándose", explicó.