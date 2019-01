Festival de cine rinde homenaje al mítico Charles Chaplin

Agencias

BOLONIA, Italia.- Con un homenaje a Charles Chaplin, a 100 años del primer filme de "Carlitos" y con 360 películas de todos los tamaños y procedencias, en color y en blanco y negro, CinemaScope y 8/16/35 mm, mudos y sonoros, se celebra desde hoy y hasta el 5 de julio en Bolonia el 28o. Festival del Cine Recobrado con las mejores restauraciones fílmicas del último año, publica Ansa Latina.

Hace exactamente un siglo que la popular figura de Carlitos, saco demasiado estrecho, sombrero hongo y bastón, zapatos remendados y puestos al revés y un bigotito atrevido apareció en el cine en el corto "Kid Auto Races in Venice", creando uno de los más grandes mitos del siglo XX.

Para celebrarlo, la Cinemateca de Bolonia y el Laboratorio de la Imagen Recobrada, el más importante de Europa en materia de resurrección de películas, han convocado a un congreso de estudios donde se mezclan expertos y aficionados, veteranos como Kevin Brownlow y David Robinson y jóvenes como la actriz franco-argentina Bérénice Bajo y su marido Michel Havinacius, que hace tres años regalaron al mundo el mejor homenaje al cine de los albores con The Artist .

Trescientos sesenta filmes, casi uno por cada día del año, se verán en ocho días en cinco cines de Bolonia, entre ellos uno al aire libre con una pantalla gigantesca, la segunda en Europa, instalada durante todo el verano boreal en la Plaza Mayor de la ciudad, enfrente de la fachada irresuelta de la catedral de San Petronio.

De estos 360, 230 son mudos y en su mayoría cortos como los que recuerdan la producción de 1914 (aunque en la reseña figure uno de los más famosos seriales, Fantomas, de Louis Feuillade con sus cinco episodios) pero los otros 130 son sonoros y pueden incluir la versión restaurada del clásico de la comedia musical (casi una opereta) "Oklahoma!" de Rogers y Hammerstein con su espectacular y gigantesco Todd-AO que pocos han visto desde su estreno en 1955.

Además del centenario chaplinesco otro evento de hace un siglo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, es recordado puntual e inevitablemente por el festival con el primer filme pacifista Maudite soit la guerre! del belga Alfred Machin del 1912/13, la obra maestra de Ernst Lubitsch The Man I Killed ( Remordimiento ) de 1932 y el alegato antibélico Zwei Welten ( Dos mundos ) de E. A. Dupont (1930) filmada en triple versión alemana, inglesa y francesa que Adolf Hitler prohibió apenas un mes después de haber subido al poder.

A Hitler lo recuerdan tres films hoy olvidados: The Hitler Gang ( La pandilla de Hitler ) de John Farrow con toda la colonia alemana exiliada en Hollywood (1944), Hitler's Reign of Terror , una docufiction de diez años antes donde se advertía al mundo sobre los peligros del nazismo y The Magic Face de Frank Tuttle (1951) sobre un sosías de Hitler que muere en su lugar.

El Cine Recobrado sigue con su serie de homenajes a directores de Hollywood que pasaron sin problemas del mudo al sonoro, esta vez con William A. Wellman, siguiendo con exámenes de la obra del hamburgués Werner Hochbaum con sus peliculitas filmadas en su ciudad natal y que a veces despertaban las iras de los nazis, la protofeminista francesa Germaine Dulac y l rey de la clase B italiana Riccardo Freda.